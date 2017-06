Videoref eist hoofdrol op, maar Vidal en Alexis Sanchez (wie anders?) zetten Chili op weg naar zege tegen Kameroen van Hugo Broos

In de eerste helft was Chili veruit de betere ploeg, maar doelpunten bleven uit. Nu, ja: op slag van rust zette Eduardo Vargas zijn land op voorsprong, maar na tussenkomst van de videoref werd het doelpunt alsnog afgekeurd voor buitenspel. Een vreemde beslissing, zelfs na het zien van enkele herhalingen. Pas tijdens de rust werd duidelijk dat de videoref het bij het rechte eind had. De stand bij de rust? 0-0.

Na de pauze beukte Chili op de deur, maar Kameroen bleef overeind. Zelf kwam de ploeg van Hugo Broos er niet zo vaak uit, maar bij Chili hadden ze het bij momenten toch knap lastig met de snelheid van enkele aanvallers.

Vidal scoort en Vargas krijgt - na tussenkomst videoref - zijn doelpunt

In de slotfase nam Chili alsnog afstand. Op voorzet van Alexis Sanchez kopte Arturo Vidal de bal tegen de touwen: 1-0. En in de slotfase legde Vargas de 2-0-eindcijfers vast. Zijn doelpunt werd in eerste instantie – vraag ons niet waarom – afgekeurd, maar na tussenkomst van de videoref mocht Chili toch nog eens vieren.

Het eerste afgekeurde doelpunt van Vargas:

Eduardo Vargas Goal HD - Cameroon0-1Chile 18.06.2017 https://t.co/F7TKtM6Mdf — Sport TV (@sporttv_tv) 18 juni 2017

Het doelpunt van Arturo Vidal:

Het doelpunt van Vargas (dat wél telde):