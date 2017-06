Vermaelen moet mogelijk stapje terugzetten: deze club wil hem speelkansen geven

Vermaelen is immers niet goedkoop. AS Roma - waar hij afgelopen seizoen actief was - wil de aankoopoptie in zijn contract niet lichten omdat ze niet helemaal zeker zijn van de 31-jarige blessuregevoelige verdediger. Om hem definitief binnen te halen moeten ze meer dan tien miljoen op tafel leggen.

Een nieuwe uitleenbeurt lijkt de enige uitweg en daar heeft de Italiaanse middenmoter Torino wel oren naar. Die eindigden afgelopen seizoen negende en willen vooral hun verdediging versterken. Ze spraken immers ook al met Gabriel Paletta van AC Milan.