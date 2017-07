Refaelov al zeven jaar Club Brugge trouw, maar veel geblesseerd: "Dat was mijn doel toen ik 25 was"

Refaelov heeft zelfs getwijfeld om te vertrekken. "Ik heb contact gehad met Maccabi Haifa en een vertrek was even in mijn gedachten", zegt hij in HLN. "Uiteindelijk heb ik samen met mijn vrouw de beslissing genomen om te blijven. Ik had een goed gesprek met Vincent en Bart en ze gaven veel goeie feedback. Ik voel me hier na al die jaren thuis en zag finaal geen reden om te vertrekken."

Want hij is nog niet klaar met zijn werk bij Club Brugge. "Ik wil opnieuw prijzen pakken met Club. Vooral omdat ik vorig jaar nauwelijks iets bijgedragen heb. Ik wil weer de oude worden en laten zien dat ik nog altijd Lior Refaelov ben. Nogmaals, zonder iets te forceren."