Tielemans toont direct wie hij is: "Ik wil me bewijzen, de Ligue 1 is van een hoger niveau"

Tielemans werd voor de verzamelde pers gezet. "Iedereen weet dat de club jonge spelers wil aantrekken en hen beter maken. Dat is een goeie zaak. Het is evenwel geen garantie om mee te draaien in de top van Europa. Ik weet dat ik hier kan evolueren. De Ligue 1 is een hoger niveau dan de Jupiler Pro League. Het is aan mijzelf om te bewijzen dat ik het niveau aankan."

En voorlopig loopt alles op rolletjes. "De technische staf en mijn nieuwe ploegmaats hebben me goed verwelkomd en waren zeer positief over mijn komst. Leonardo Jardim, de hoofdcoach, praat veel met me om me te helpen aan te passen aan het systeem. Hij weet waar hij naartoe wil en tesamen werken we heel hard om automatismen te kweken. En Yannick Carrasco had gelijk dat ik me hier wel zou amuseren."