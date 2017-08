Ajax met prachtig eerbetoon voor Appie Nouri, Carcela en De Camargo van levensbelang

Ajax kon net als Club niet doorstoten naar de volgende ronde. Na de 1-1 in Nice werd het in de Amsterdam Arena 2-2, maar de supporters van Ajax pakten in minuut 34 wel uit met een gebaar om 'u' tegen te zeggen.

Verder is er wel goed voor enkele spelers met een Belgische link. Mehdi Carcela-Gonzalez hielp Olympiakos (met ook Odjidja-Ofoe in de basis) naar de volgende ronde en ook Apoel Nicosia stoot door dankzij onder andere een doelpunt van Igor De Camargo in de blessuretijd.

Hier is het overzicht met alle CL-voorrondematchen: