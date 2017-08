Mannaert, die liever 0 op 18 in de CL dan 18 op 18 in de EL boekte, reageert op de vroegtijdige uitschakeling van Club Brugge

In de heenmatch sleepte Club nog een 3-3-gelijkspel uit de brand. Woensdagavond volgde een 2-0-nederlaag. "Nu moeten we ons kwalificeren voor de Europa League", reageert CEO Vincent Mannaert in Het Laatste Nieuws. "De poule is een must."

"We hebben vorig seizoen op speeldag 40 (dankzij de zege tegen AA Gent, red.) een parachute verdiend. Die is nu opgebruikt. We moeten gewoon doorgaan, dat is de doelstelling voor augustus."

Gerichte transfer

Champions League of Europa League, dat verandert niets aan de transferplannen. "We zullen sowieso nog één gerichte versterking halen. Izquierdo zal straks vertrekken en dan halen we een vervanger. Dan is het ook afwachten of ook Engels en/of Denswil ons verlaten. We zijn ons daar in ieder geval op aan het voorbereiden", besluit Mannaert.