Belg choqueert Nederland met vreselijke overtreding: "Dit hoort niet bij het voetbal" (mét beelden)

Dat liep niet zo goed voor Cambuur en bij een 1-2 stand in het voordeel van Ajax, sloegen bij Marvin Peersman de stoppen door. HIj trapte Cassierra met de voet vooruit aan.

De rode kaart was het logische gevolg, al probeerde de Belg nog aan te gegen dat hij de bal speelde, maar dat was duidelijk niet het geval. Hij kreeg prompt een boete van zijn coach. Bekijk hieronder zijn overtreding. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.