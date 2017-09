Lukaku en Meunier schrijven geschiedenis

Twee hattricks dus. En dat valt niet zo vaak voor bij de nationale ploeg. Bob Peeters maakte er eentje in een gelijkaardige wedstrijd tegen San Marino, met 10-1 nog steeds de grootste overwinning uit de geschiedenis.

Neen, Meunier en Lukaku zorgden voor respectievelijk de 29ste en 30ste hattrick in de geschiedenis van de nationale ploeg. Het was ook pas de tweede keer dat twee spelers een hattrick lukten in dezelfde wedstrijd. Daarvoor moeten we terug naar een interland tegen Zambia.

In 1994 scoorden Josip Weber en Marc Degryse immers vijf en drie goals tegen het Afrikaanse land.