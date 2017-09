'Straf zeg! Belgische topclub bood eind augustus nog 3 miljoen euro voor W-Beveren-sensatie Morioka'

door Diederik Geypen

Belgische topclub bood 3 miljoen euro op Morioka

Ryota Morioka is dé ontdekking van het seizoenbegin. De 26-jarige Japanner scoorde in zeven competitieduels al 4 keer voor Waasland-Beveren en deelde ook 5 assists uit. Op die manier speelde de spelmaker zich in de kijker bij een Belgische topclub.