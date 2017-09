BAM! Origi scoort z'n eerste voor Wolfsburg, zó reageren Liverpool-fans! (mét beelden)

Hij gleed de prachtige pas van Ntep in doel. Zijn doelpunt ontlokte bovendien een pak reacties van Liverpoolsupporters. Ze vinden het klaarblijkelijk een flater van het bestuur om Origi uit te lenen. Bekijk hieronder de beelden en de reacties.

Divock Origi has got his first goal for Wolfsburg this evening! https://t.co/mKuUPgRrbZ — Anfield HQ (@AnfieldHQ) September 19, 2017

I think Origi was given unfair criticism, I rate him. — James (@_lfcjay) September 19, 2017

Early days but Solanke has been awful. Much rather have Origi. — Riad (@RiadTheKidAhmed) September 19, 2017

Somewhere in Germany, a Divock Origi has scored to put his team a goal up. — Hristo Gambostin (@HristoGambostin) September 19, 2017