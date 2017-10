Op dit uur mag het wat meer zijn: knappe WAG én tennisbabe zwanger?

door Redactie



'Ana Ivanovic, de knappe vrouw van Bastian Schweinsteiger, is zwanger'

Foto: © photonews

Groot nieuws in Duitsland én Servië, want een voormalige toptennisster en babe zou mogelijk zwanger zijn van een Duitse voetballer. Al is het nieuws nog niet officieel bevestigd geworden.