Bam! Lewandowski vestigt fenomenaal record (en blijft Ronaldo voor)

Hij zorgde tegen Montenegro niet alleen voor de belangrijke 3-2, het was ook al zijn zestiende goal in deze kwalificatiecampagne. En dat in amper tien wedstrijden. Het is een absoluut record.

Voor het eerst scoorde een speler immers in de Europese kwalificatiecampagne voor een groot tornooi zestien doelpunten. Of zijn record lang zal blijven staan is nog maar de vraag.

Eergierige Ronaldo kan er nog voorbij

Ene Cristiano Ronaldo staat immers op vijftien stuks én speelt dinsdagavond nog met Portugal tegen Zwitserland. Ronaldo kennende zal hij ook dit record aan zijn lijstje willen toevoegen.