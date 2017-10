Als raket vertrokken in Eerste Amateur, maar... "We moeten overgaan, want anders kunnen we geen profclub meer zijn"

Tom Van Imschoot, vorig seizoen nog trainer, is tegenwoordig sportief manager bij de Limburgse club. "Vorig jaar was een beetje een rollercoaster voor mij. Nog voor de eindronde kreeg ik de keuze: als trainer aanblijven of sportief manager worden. Door de degradatie vond ik dat het ik het niet kon maken tegenover de groep, ondanks dat we er dicht bij waren om in 1B te blijven. Ik sta echter ook graag op het veld, het is dus wat een dubbel gevoel. Maar ik ben voor deze rol ook wel weggelegd."

Nog niet verloren, het loopt goed niet?

"We zijn goed gestart, maar promoveren is dan ook onze enige ambitie. We zijn de enige club in de reeks die nog professioneel werken. Maar dat komt omdat we nog een deel van de tv-gelden krijgen. Zonder is het moeilijk en moeten we overstappen naar avondtrainingen. Dus we moeten stijgen."

Jullie zijn de enige ploeg die ook die ambities direct uitspraken.

"Dat moet je durven. Op dit moment loopt het goed en ik denk dat wij vooral zelf onze enige tegenstander kunnen worden. Als we dit niveau kunnen aanhouden, zullen we tot het einde meespelen. Als we beginnen meegaan in het ritme van de tegenstander gaan we nog lastige periodes tegemoet."

Je merkt ook wel dat de persbelangstelling serieus geminderd is...

"Vroeger werd er geklaagd over dat er geen interesse was voor tweede klasse. In 1B is die er wel, het is een interessant format. Maar als je ziet wat voor voetballers er bij ons rondlopen... Die horen niet thuis in eerste amateur, net als de club."

1B is wel heel sterk geworden...

"Ja, het is een eerste klasse waardig. Wij willen ons volgend seizoen - naar onze maatstaven - wat spiegelen aan Beerschot Wilrijk. Die hebben een fantastische achterban. We willen die rol wat overnemen. Wij zien nu ook dat de fans terugkeren. Het is ook plezant voor iedereen: veel goals, resultaten... Maar als je ziet welke budgetten er omgaan in 1B. Dan moet je toch eerst en vooral denken aan een rustig seizoen."