🎥 Je moet het maar doen... Nederlands international al na één minuut van het veld gestuurd

door Maarten Cattaert



Beşiktaş-aanvaller Ryan Babel krijgt al na één minuut invallen een rode kaart

Laatste in de stand Genclerbirligi heeft voor een kleine stunt gezorgd in Turkije door in eigen huis Beşiktaş te kloppen. Nadat Beşiktaş met tien viel na een domme rode kaart, was de zege helemaal binnen.