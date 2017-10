Bayern München antwoordt met forfaitscore na mindere weken en zet achtervolging op Dortmund in

door Yannick Lambrecht

door

Bayern München walst over Freiburg met forfaitcijfers

Borussia Dortmund is en blijft sowieso de fiere leider in de Bundesliga, maar meerdere ploegen hijgen in hun nek. Onder meer Bayern München wou weer dichterbij komen en had na twee gelijke spelen op rij dringend iets recht te zetten.