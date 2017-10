Andere bondscoach na het WK? Roberto Martinez schept duidelijkheid

Martinez zou - als de KBVB hem een positief rapport geeft - willen doorgaan. "Sommige mensen hebben me gezegd dat ik zou vertrekken meteen na het WK. Dat verraste mij. Het is nochtans een job die ik mezelf een langere periode zie uitoefenen. Maar het ligt niet in mijn handen", klinkt het bij VTM Stadion.

Er werd zelfs al een opvolger aangeduid door de buitenwereld: Michel Preud'homme. "Het hangt ervan af hoe het WK verloopt, hoe de voetbalbond mijn werk beoordeelt. De bond weet perfect hoe ik werk dus die vraag moet eigenlijk aan hen gesteld worden, maar niet nu. ze hebben alle informatie nodig en die hebben ze pas na het WK.”