Cagliari beslistte vandaag afscheid te nemen van zijn trainer Massimo Rastelli, de ploeg van linksachter Senna Miangue. De 20-jarige belofteninternational mocht slechts één keer opdraven dit seizoen. Nu zijn coach er niet meer is, liggen er misschien kansen voor onze landgenoot.

Veertiende plaats

Cagliari moet zich na acht speeldagen tevreden stellen met een magere veertiende plaats in de Italiaanse competitie. Rastelli was aan zijn derde opeenvolgende seizoen bezig bij Cagliari. Hij werd in zijn eerste seizoen meteen kampioen en promoveerde zo naar de Serie A. Vorig seizoen eindigde hij elfde. De oefenmeester kon dit seizoen slechts twee keer de overwinning pakken. Een 2-3 nederlaag tegen Genoa afgelopen zondag, was er te veel aan de voor de 48-jarige Italiaan.