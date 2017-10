Raoila hekelt racisme en discriminatie van donkere spelers: "Moeder Lukaku moest altijd geboortekaartje meenemen"

Met Paul Pogba en Romelu Lukaku heeft Raiola twee donkere supersterren in zijn portefeuille. "Het gaat niet enkel om bewuste, maar ook om onbewuste discriminatie", aldus Raiola in de Zweedse krant. "Donkere spelers worden altijd beoordeeld in stereotypen. Een donkere speler zal altijd vergeleken worden met een andere donkere speler. Nooit vraagt men mij om ze te vergelijken met Toivonen of Beckham."

Zo heeft hij een voorbeeld over Lukaku. "Ik sprak laatst met zijn moeder. Zij nam altijd het geboortekaartje van Romelu mee naar jeugdwedstrijden. Ze moest zich altijd verantwoorden over zijn leeftijd omdat hij groter en sterker was dand e rest. Iedereen begon dan aan de zijlijn te schreeuwen dat hij ouder was en in Afrika geboren was."