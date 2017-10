Prachtig! De Bruyne vroeg het shirt van een jong talent van Wolves, die kon zijn ogen niet geloven (FOTO)

door Sander De Graeve

Wat een gebaar van Kevin De Bruyne!

Kevin De Bruyne is een superster in Engeland en ver daarbuiten. Het is een speler waarvoor tegenstanders staan te drummen om zíjn wedstrijdshirt in handen te krijgen. Tegen Wolves verraste de Belg iedereen.