Toekomst van Vercauteren bij Cercle onduidelijk? Hij komt zelf met een krachtig antwoord

"Hun periodetitel was terecht. Dat ze een kleinere kern hebben? Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit telt", aldus Frank Vercauteren over Beerschot-Wilrijk in De Zondag. "Hen onderschatten omwille van wat afwezigen? Dat zou niet slim zijn."

Kampioen

De druk ligt op Cercle Brugge, want doordat De Mannekes de eerste periode wonnen is het aan de andere ploegen om de tweede periode te winnen als ze nog naar 1A willen promoveren. En wat daarna met Vercauteren zelf, want eerder gaf hij al aan dat hij hoopt dat het in maart gedaan is.

"Maar dat wil niet zeggen dat ik stop als we niet promoveren. Neen, zowel de club als ik willen gewoon stijgen. En voor die kampioen is het seizoen in maart gedaan. Alle andere ploegen moeten nog spelen in play-off 2 of de play-downs. Dat was wat ik bedoelde."

