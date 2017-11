Twee van de vier Belgen bij Chelsea ontbreken wegens blessure

De aanvaller liep tijdens de voorbereiding op de oefeninterland tegen Mexico een enkelblessure op. Hij geraakt niet speelklaar voor de wedstrijd van morgen op verplaatsing tegen WBA, zegt Conte op de persconferentie.

Ook van Charly Musonda geen spoor in de selectie. De 21-jarige aanvallende middenvelder sukkelt met kniepijn. Over de duur van onbeschikbaarheid van beide spelers wou Conte niets kwijt.

Momenteel staan the Blues op een vierde plaats in de stand met 22 punten. Wil Chelsea leider Manchester City nog het vuur aan de schenen leggen, kan het maar beter winnen morgen tegen de ploeg van Nacer Chadli, die tevens niet in actie zal komen door een dijbeenblessure.

Volg West Bromwich - Chelsea live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (18/11).