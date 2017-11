Twee goals voor uitblinker Hazard: "Maar toch vind ik scoren niet het belangrijkste"

Met twee doelpunten en betrokkenheid bij de aanval die zorgde voor de openingstreffer van Alvaro Morata, had Eden Hazard een groot aandeel in de zege van Chelsea op bezoek bij het team van de geblesseerde Nacer Chadli.

Na de wedstrijd herviel de Belg in de clichés. "Het is altijd aangenaam om te scoren, maar voor mij is dat niet het belangrijkste. Het is goed voor mijn vertrouwen, maar het is de overwinning die telt.

Ondanks de zege, staat Chelsea nog steeds op negen punten achterstand van leider Manchester City. "We weten dat City veel wedstrijden wint, maar toch moeten we blijven geloven en proberen de kloof met hen te dichten", besluit de Rode Duivel. Volgend weekend wacht Chelsea de moeilijke verplaatsing naar Liverpool.