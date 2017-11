Nainggolan spuwt zijn gal op Twitter: "Die Belgische commentaren zijn soms echt een drama"

door Maarten Cattaert



Radja Nainggolan spuwt zijn gal op sociale media na kritiek van enkelen op zijn comeback

Foto: © photonews

Door een blessure kon Radja Nainggolan niet aantreden tegen Mexico en Japan, maar in de Romeinse derby was de AS Roma-middenvelder wel weer gewoon van de partij. Dat leverde hem her en der giftige commentaren op.