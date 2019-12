Genk-huurling staat zes weken aan de kant bij Beerschot

Nieuwe tegenvaller voor Rubin Seigers en Beerschot. De jonge centrale verdediger staat wellicht tot eind januari aan de kant.

Beerschot huurt de 21-jarige rechtspoot dit seizoen van Racing Genk. Seigers begon als basisspeler aan het seizoen, maar viel eind augustus al een eerste keer uit.

Sinds eind november is hij terug en speelde hij in vier van de vijf wedstrijden mee. Nu is hij dus opnieuw out. Hij liep een scheur in de mediale band van de knie op en staat zo’n zes weken aan de kant.