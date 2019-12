Serie A excuseert zich voor campagne tegen racisme met afbeeldingen van apen

De Italiaanse profliga van eersteklassers, de Lega Serie A, heeft een campagne gelanceerd om racisme in het voetbal tegen te gaan na de talrijke voorvallen van de voorbije maanden. De campagne werd echter overschaduwd door de afbeeldingen van apen die gebruikt werden.

"Uiteindelijk zijn we allemaal apen", was de uitleg bij het kunstwerk met de drie apen, telkens in een andere kleur, naast elkaar. De campagne stootte meteen op heel wat kritiek. "Uiteindelijk bepaalt de kleur van je huid nooit wie je bent", omschreef de kunstenaar zijn werk.

De Serie A wou aan de hand van het werk tonen dat het achter integratie, multiculturaliteit en broederschap staat. Na de kritiek besefte het dat de kunstwerken misplaatst waren en volgden er excuses. "We excuseren ons aan iedereen die zich beledigd voelt."