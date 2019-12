Bornauw scoort opnieuw voor FC Keulen in knappe overwinning

Het zag er lang niet goed uit voor FC Keulen. De Duitse club stond helemaal onderaan het klassement, maar na twee overwinningen op rij komen ze nu uit de degradatiezone. Opvallend: Bornauw scoorde in beide wedstrijden.

FC Keulen won het voorbije weekend knap met 2-0 van Bayer Leverkusen en de lijn wilden ze doortrekken op het veld van Eintracht Frankfurt. Geen makkelijke opgave en na een half uur stonden ze ook al 2-0 achter dankzij Hinteregger en Pacienca.

Net voor de rust kon Hector FC Keulen weer in de wedstrijd brengen en in de tweede helft gingen ze zelfs erop en erover. Bornauw scoorde twintig minuten voor tijd de 2-2 en in het slot scoorden Drexler en Jakobs de 2-3 en de 2-4. Dankzij deze overwinning staat FC Keulen nu op de vijftiende plaats.

Bayern München

Ook Bayern München kwam gisterenavond in actie. Ze hadden het niet onder de markt tegen Freiburg, want de 18-jarige Joshua Zirkzee scoorde pas in het ultieme slot de 1-2 voor Bayern. Het werd uiteindelijk nog 1-3 en door deze overwinning staat Bayern München nu op een gedeelde derde plaats met Dortmund.