Tijdens de wedstrijd vielen de conflicten mee, maar na de Clàsico zijn er wel rellen uitgebroken: 46 gewonden

Gisteren stond een Clàsico op het programma. Er werd gevreesd voor rellen, omdat heel wat aanhangers van de Catalaanse groep 'Democratic Tsunami' aan het betogen waren voor de wedstrijd. Ze willen onafhankelijkheid. Tijdens de wedstrijd viel het mee, maar na de match zijn er rellen uitgebroken.

De Catalaanse betogers zouden na de wedstrijd gevochten hebben met de Spaanse politie. Daarbij zijn 46 mensen gewond geraakt. 13 mensen moesten zelfs overgebracht worden naar het ziekenhuis.

De spelers van Real Madrid moesten iets langer dan gewoonlijk in de kleedkamer blijven, omdat het niet veilig was. Uiteindelijk konden ze even later vertrekken richting de luchthaven om terug richting Madrid te trekken.

De wedstrijd zelf had weinig om het lijf. Beide ploegen probeerden wel, maar het bleef 0-0. Er werd wel een doelpunt van Bale afgekeurd na buitenspel. Beide clubs staan op kop van het klassement met 36 punten.