Waarom de blessure van Seigers een zware aderlating is voor Beerschot

Het is voorlopig niet het seizoen van Rubin Seigers. De centrale verdediger had in de eerste periode een zware blessure opgelopen, waardoor hij enkele maanden out was. Nu leek hij terug, maar hij heeft opnieuw een langdurige blessure opgelopen. Hij zou eind januari pas opnieuw inzetbaar zijn.

Seigers wordt dit seizoen gehuurd van Racing Genk en de transfer leek op de eerste speeldag meteen een schot in de roos. Hij speelde een uitstekende wedstrijd tegen Sporting Lokeren en de bezoekers raakten er nooit door. Ook op de tweede speeldag speelde hij nog mee, maar dan liep hij een zware blessure op. Hij zou geen enkele wedstrijd meer spelen in de eerste periode en dan zag je dat Beerschot het ook moeilijker had om het achterin gesloten te houden. Bij de start van de tweede periode was hij er opnieuw bij en Beerschot won vlot met 0-3 van OHL. Hij zou vier matchen spelen in de tweede periode, maar nu heeft hij dus opnieuw pech. Hij heeft een scheur in de ligamenten van de knie opgelopen en hij zou geblesseerd zijn tot het einde van januari. Het is een zware aderlating voor Beerschot, want in de zes matchen waarin Seigers speelde, kreeg Beerschot maar twee tegendoelpunten. Hij is dus zeer belangrijk achterin, maar Losada zal dus op zoek moeten gaan naar andere opties.





