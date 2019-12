Barcelona riskeert grote straf na ongeregeldheden tijdens El Clasico

Fans die voorwerpen op het terrein gooien -al dan niet richting spelers- zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit het voetbal. Maar in Spanje krijgen ze daar een boete voor. Al is die niet zo groot.

FC Barcelona heeft na El Clasico een boete van 1.500 euro gekregen van de Spaanse voetbalbond RFEF. Tijdens de wedstrijd tegen Real Madrid gooiden fans van de Catalaanse club voorwerpen op het veld.

Naast een boete kreeg de club ook een verwittiging, die waarschijnlijk sterker is dan de geldsom. Als het nog eens voorvalt dat er iets in "dezelfde ernstige aard" gebeurt, riskeert de club een wedstrijd achter gesloten deuren.

De Clasico werd in de 55e minuut onderbroken omdat er vanaf de tribunes gele opblaasballen op het terrein werden gegooid. Dat was uit protest tegen de gevangennomen Catalaanse onafhankelijkheidsstrijders. De wedstrijd zelf werd door demonstraties in Barcelona al uitgesteld.