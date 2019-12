UEFA legt Turkse voetbalbond riante boete op na militaire groet

De Turkse voetbalbond heeft een boete gekregen van 50.000 euro. De Europese voetbalbond UEFA legde de Turken de geldstraf op nadat de spelers een militaire groet brachten.

De UEFA heeft een de Turkse voetbalbond een boete van 50.000 euro opgelegd. Dat deelde het zelf mee. Die komt er omdat de Turkse spelers na de kwalificatiewedstrijden voor het Europees kampioenschap tegen Frankrijk en Albanië een militaire groet brachten.

De spelers zelf krijgen geen straf, maar wel een waarschuwing omdat het volgens de UEFA niet mag om bij een wedstrijd zich politiek of religieus te uiten. De actie leverde wereldwijd dan ook veel kritiek op.

De actie zou steun betuigen aan het Turkse leger dat zich verzet tegen de Koerden in Syrië. De Turkse voetbalbond stuurde na de wedstrijd tegen Albanië een foto de wereld in met de boodschap "we dragen deze zege op aan onze dappere soldaten en medemartelaren."