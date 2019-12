Raman: "Ondanks al mijn stommiteiten toch goed bezig: kan misschien nog een stap hoger zetten"

Benito Raman is on fire in de Bundesliga. Tegen Wolfsburg scoorde hij niet, maar voordien vond hij vier wedstrijden op rij de weg naar doel.

Raman lag in België zowat altijd onder vuur, maar doet het prima in de Bundesliga. Bij Fortuna Düsseldorf scoorde hij 21 keer in 66 wedstrijden, bij Schalke zit hij aan zes rozen in elf partijen. Tegen Schotland debuteerde hij zelfs voor de Rode Duivels.

In een gesprek met Eleven reageerde hij op de kritiek die hij in België kreeg -en krijgt-. “Ik weet dat er veel mensen zijn die mij niet moeten hebben. Maar eigenlijk zouden ze toch moeten kunnen zeggen: ondanks al zijn stommiteiten is hij goed bezig.”

“Er zijn er weinigen die dat kunnen of willen zeggen. Maar ik weet van mezelf dat ik goed bezig ben. Misschien kan ik nog wel een stap hoger zetten. Maar wat anderen van mij denken, boeit mij niet zoveel.”