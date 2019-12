Atalanta en Castagne smeren AC Milan zwaarste nederlaag in 21 jaar aan

Timothy Castagne stond opnieuw in de basis bij Atalanta. De thuisploeg kwam al na tien minuten 1-0 voor. De vier andere doelpunten vielen in het laatste half uur.

AC Milan kwam niet verder dan één schot binnen de palen. Bedroevende cijfers. Atalanta klimt door de overwinning naar plaats vijf. Het heeft tien punten meer dan AC Milan, dat tiende staat. Het staat amper acht punten boven de degradatiestreep.

👿 - @acmilan lose 5-0 at Atalanta and suffer their biggest defeat in all competitions in 21 years, since a 5-0 loss at AS Roma on 3 May 1998. #AtalantaMilan

5 - AC Milan have lost a Serie A game with at least 5 goal margin for the fourth time in their history; the join-worst defeat in the competition (the last was back in May 1998 vs Roma). Crushed. #AtalantaMilan