Raman doet alle kritiek verstommen: "Maar nu komt het moeilijkste"

Vier goals en drie assists in zijn laatste zes wedstrijden. Benito Raman staat scherp bij Schalke 04. Daarmee verwijst hij ook de kritiek na zijn transfer naar het land der fabeltjes. Na een moeilijke start is hij helemaal op dreef.

Nico Van Kerckhoven, zelf zes seizoenen actief bij de ploeg uit Gelsenkirchen, weet dat de aanpassing niet makkelijk is. "Ik maakte het ook mee in mijn eerste seizoen. Ik speelde wel, maar een voltreffer was het zeker niet."

"Ik moest wennen aan de intensiteit van de trainingen en de wedstrijden en de druk die er mee gepaard ging. Benito mag dan wel een jaar Bundesliga achter de kiezen hebben, Schalke 04 is met alle respect nog iets anders dan Fortuna Düsseldorf", klinkt het in De Zondag.

De aanvaller doet nu elke week zijn duit in het zakje. “Dat zijn uiteraard leuke statistieken, maar het wordt nu zaak om dit ritme aan te houden. En dat is een pak moeilijker. De komende maanden zullen bepalen of hij daartoe in staat is. Met zijn snelheid en diepgang heeft hij alvast een enorme troef in de Bundesliga, waarin nagenoeg in elke match gaandeweg wel ruimte komt. Hij zit in de flow en moet dit aanhouden."