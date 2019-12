Romelu Lukaku, grote voetballer, nog grotere mens: 17-jarige ploegmaat looft de wereldspits

Romelu Lukaku is niet alleen een steengoeie spits, hij is ook een fantastisch mens. Romelu leeft voor zijn statistieken, maar hij is in de eerste plaats een voetballer die wil winnen en zijn ploegmaats daarin wil betrekken.

Tegen Genoa was Big Rom outstanding. Hij had ook een hattrick kunnen scoren na een zelfafgedwongen penalty, maar hij duwde de bal prompt in de handen van zijn 17-jarige ploegmaat, Sebastiano Esposito. Die maakte zijn debuut in de basis bij Inter doordat alle andere spitsen verhinderd waren.

Esposito zette de strafschop om en viel na de match huilend in de armen van zijn moeder. “Lukaku zei me: ‘pak die bal en trap hem binnen’”, zei de jonge doelpuntenmaker emotioneel. "Romelu is niet alleen een fantastische voetballer, maar ook een prachtmens."

Antonio Conte zag het met goedkeurende blik aan. Dit was ook één van de redenen waarom hij absoluut Lukaku wou hebben: een man die het team voorop zet. "Een grote voetballer, een nog grotere persoonlijkheid", knikte de Italiaan. Big Rom is nog wat populairder geworden in Milaan...