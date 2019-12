Lukaku verklaart al jarenlang zijn liefde voor Italië en Inter, dit is de reden achter de romance

Romelu Lukaku maakt zich dezer dagen onsterfelijk in het shirt van Internazionale FC. De Rode Duivel stak zijn liefde voor de Italiaanse topclub de voorbije maanden nooit onder stoelen of banken. Maar waarvan komt die liefde?

Romelu Lukaku heeft er de voorbije seizoenen - ook al droeg hij het shirt van Manchester United - nooit een geheim van gemaakt dat hij op een dag de Laars wou veroveren.

Het Laatste Nieuws weet waarvan die liefde voor Inter vandaan komt. Big Rom keek vroeger naar zijn idolen in het shirt van de Nerazzurri. Ronaldo, Adriano en Zlatan Ibrahimovic gingen hem voor in de Modestad. Al staan ze momenteel wel in een Belgische schaduw...