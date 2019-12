Thomas Meunier houdt Eden Hazard in extremis van record dit decennium

Statistiekensite Opta berekende dat de Spanjaard dit decennium 351 wedstrijden speelde in één (of meerdere) van de vijf grootste Europese competities. Geen enkele veldspeler doet beter.

Eden Hazard strandt met 348 wedstrijden op plek twee. Hij miste het begin van het seizoen door een hamstringblessure en liep een breukje in de enkel op tegen PSG nadat hij een trap kreeg van Thomas Meunier.

Een zekere Lionel Messi (343) eindigde op plek drie, Antoine Griezmann (338) op vier. Daniel Congré (334) vervolledigt de top vijf.

Daniel wie? Congré is een Franse verdediger en jeugdproduct van Toulouse. Sinds 2012 speelt hij voor Montpellier.

351 - José #Callejón is the outfield player with the most appearances (351) in the 2010s in the Top-5 European Leagues. Stakhanovite.#Opta2010s pic.twitter.com/ptIajnmyl0