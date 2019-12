🎥 Kerstmis in Londen: Chelsea neemt het op tegen... de U8

Chelsea stond de afgelopen jaren niet bepaald bekend als team dat veel jeugdspelers liet doorstromen. Vorig jaar stak Callum Hudson-Odoi al zijn neus aan het venster, dit jaar is het de beurt aan Mason Mount, Tammy Abraham en Reece James.

“Die jongens van de U8 zijn al zo goed dat we ons soms afvragen wie nu in onze A-kern zit en wie niet”, lachte Jody Morris, assistent van Frank Lampard.

Voor de spelertjes was het alleszins een dag om nooit te vergeten. En ook Abraham en co leken zich ook best te amuseren.

🎅 It may be a Christmas tradition, but it's never an easy game for the first team when they take on the Chelsea Under-8s! 😂 pic.twitter.com/KqixiDXTWl