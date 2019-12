🎥 Liverpool toont Engeland wie de sterkste is en overklast Leicester

Liverpool heeft in de strijd om de titel, of in hoeverre je die zo nog kan noemen, geen steek laten vallen op het veld van eerste achtervolger Leicester. The Reds zetten Tielemans en Praet al op dertien punten achterstand.

0-4. Een uitslag die staat als een huis. In de race om de titel in de Engelse Premier League heeft Liverpool Leicester in eigen huis even op zijn plek gezet. Met Youri Tielemans en Dennis Praet negentig minuten in de basis kon Leicester geen vuist maken tegen het team van Jürgen Klopp. De mensen in het King Power Stadium en thuis voor de buis moesten een halfuur wachten op het eerste doelpunt van de partij. Met een gemeten voorzet zette Trent Alexander-Arnold Roberto Firmino vrij aan de tweede paal. De Braziliaan moest enkel nog bepalen in welke richting hij ging koppen om het vijfhonderdste Liverpooldoelpunt onder Jürgen Klopp te maken. De perfecte voorzet, met in de hoofdrol @trentaa98 Alexander-Arnold!🤤📐 pic.twitter.com/1XEzHYLl6g — Play Sports (@playsports) December 26, 2019 Leicester kon zich nog lang in de wedstrijd houden, maar twintig minuten voor tijd nam Liverpool volledig afstand. James Milner zette een strafschop feilloos om. Tijd voor de leider om de tubro aan te zetten. Drie minuten later maakte Roberto Firmino zijn tweede van de dag en vier minuten na de 0-3 was het Alexander-Arnold die met een knappe schuiver de 0-4 op het bord zette. my fave Trent Alexander Arnold goal for Liverpool #LEILIV pic.twitter.com/7BqQDnTK5t — anita (@anitagirlll) December 26, 2019 Door de overwinning staat Liverpool nu al dertien punten voor op Leicester met een wedstrijd minder gespeeld. Manchester City volgt op veertien punten en komt vrijdag aan de bak in Wolverhampton.