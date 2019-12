Christian Benteke zal jaar niet volmaken met Crystal Palace: "Het is zeer jammer"

Donderdag won Crystal Palace met 2-1 van West Ham, maar er was tot ieders verbazing geen Christian Benteke in de buurt van Selhurst Park. Coach Roy Hodgson verklaarde ook waarom.

"Benteke heeft een verrekking opgelopen in de wedstrijd tegen Newcastle", vertelte Roy Hodgson aan Amazon na de wedstrijd van donderdag. "Ik moet zeggen dat dit een grote tegenslag is voor ons."

"Het was na de wedstrijd op Newcastle dat hij klachten had over een spierblessure. We hadden gehoopt dat der vermoeidheid toesloeg, maar het was erger dan dat. Scans vertelden ons dat het een verrekking was."

Hoe lang Benteke uit is, is niet geweten. "Wel een paar weken. Het ging net goed met hem en Ayew en Zaha rond hem. Het is jammer."