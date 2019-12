Engels bondscoach ziet dit land als grote uitdager voor België op EK 2020

Welke teams zijn favoriet om het EK 2020 te winnen? Gareth Southgate antwoordde in een lang interview op deze vraag, waarin hij ook sprak over zijn ploeg, Engeland, dat meerdere thuismatchen speelt.

Engeland werkt al zijn groepswedstrijden in Wembley af. Dan -als het zover komt- spelen The Three Lions twee wedstrijden elders alvorens ze opnieuw voor de halve finale en finale in het legendarische stadion zouden staan. Zelf zullen ze ook weten dat ze bij de favorieten horen, maar bondscoach Gareth Southgate blijft er kalm onder.

"Het zal zeer interessant worden voor ons, maar ik denk dat België en Frankrijk het bewijs hebben geleverd dat ze de beste ploegen Europees en wereldwijd zijn", vertelt Southgate. "Portugal is de regerende kampioen en winnaar van de Nations League. Het is een team dat weet wat het is om te winnen."

"Ons team is jonger. Ik moet erop letten dat ik het niet te jong houd. Maar iedereen is er nu al klaar voor en ik hoop dat de supporters er vanaf de eerste minuut vol gaan achterstaan."