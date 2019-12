Heeft Zlatan Ibrahimovic keuze gemaakt in transfersoap? 'Hij trekt naar ex-club'

Het is niet enkel Paul Pogba die stilaan een tv-serie kan beginnen maken. Ook Zlatan Ibrahimovic kan zich stilaan wagen aan een hoofdrol in het programma "Naar waar trekt ...?". Maar nu lijkt de cliffhanger beantwoord te worden.

Want Zlatan Ibrahimovic (38) zou, zoals eerder al vermeld in verschillende media, terugkeren naar Italië. Maar nu is er ook een club bekend. Ibrahimovic zou volgens verschillende buitenlandse media terugkeren naar AC Milan.

Tussen 2010 en 2012 was de Zweed al actief bij de Rossoneri. Daar vond hij 42 keer de weg naar het doel in 61 wedstrijden. Momenteel kampt Milan vooral met een doelpuntenprobleem. De club staat in de Serie A elfde met amper 21 punten uit zeventien wedstrijden en zestien gescoorde doelpunten.

Ibrahimovic werd eerder al in verband gebracht met een overstap naar Napoli en een avontuur in Spanje. Maar nu lijkt het er dus op dat de ex-speler van onder andere Ajax, Barcelona en Manchester United terugkeert naar een oude bekende.