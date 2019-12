Tottenham had het niet onder de markt, maar boekt een belangrijke thuiszege tegen Brighton

Tottenham heeft deze middag een belangrijke thuisoverwinning geboekt tegen Brighton. Het werd 2-1. Ze kwamen voor de rust 0-1 achter, maar na de rust zorgden Kane en Alli alsnog voor de zege.

Tottenham heeft het moeilijk dit seizoen en ook onder Mourinho is het nog wisselvallig. In de eerste helft tegen Brighton had Tottenham het moeilijk en kwamen ook op achterstand via Webster. 0-1 was ook de ruststand.

Na de rust begon Tottenham beter te spelen en het werd beloond met de 1-1 via Harry Kane. Twintig minuten voor het einde van de wedstrijd kon ook Alli zijn doelpuntje meepikken. 2-1 was ook meteen de eindstand en zo boekt Tottenham een belangrijke zege in de strijd om Europees voetbal.

Dankzij deze overwinning stijgt Tottenham namelijk naar een vijfde plaats in het klassement. Ze staan nog drie punten achter op Chelsea, maar zij spelen om 16u nog tegen Southampton.