Voetbal op tweede kerstdag: Deze topwedstrijden staan op het programma

Na twee dagen rust op de Europese velden barst alles op tweede kerstdag weer helemaal los in de Premier League. Dé topper is ongetwijfeld die tussen Leicester City en Liverpool.

Laat ons beginnen met de Jupiler Pro League waar twaalf teams in actie komen. Speeldag 21 begint met landskampioen Racing Genk thuis tegen KAS Eupen. KV Kortrijk neemt het op tegen Cercle Brugge, Moeskroen speelt tegen KV Mechelen en Waasland-Beveren hoopt op een nieuwe thuiszege tegen Sint-Truiden.

's Avonds krijgen we met Club Brugge tegen SV Zulte Waregem en de topper tussen Standard en AA Gent nog twee hele interessante wedstrijden.

Met Kerstmis stoppen ze uiteraard niet in de Premier League. Om half twee neemt Tottenham het op tegen Brighton & Hove Albion. Even later staan ook nog de wedstrijden Aston Villa-Norwich, Bournemouth-Arsenal, Chelsea-Southampton, Crystal Palace-West Ham United, Everton-Burnley, Sheffield-Watford en Manchester United-Newcastle United op het menu.

De avond wordt om 21:00 afgesloten met de kraker tussen Leicester City en Liverpool. Leicester staat momenteel tweede en zal zich willen herpakken na de 1 op 6 in de competitie tegen Norwich en Manchester City.