🎥 Cristiano Ronaldo toont wereldtopper zijn enorme sprongkracht

Dat Cristiano Ronaldo naast gouden voeten ook een echte atleet is, is ondertussen al jaren bekend. Ook zijn sprongkracht is fenomenaal. CR7 nam de tijd om even samen te trainen met een andere grootheid, Novak Djokovic.

Cristiano Ronaldo geeft Djokovic in onderstaand filmpje enkele tips over hoe je je moet afzetten. Djokovic luistert gedwee, maar moet toch zijn meerdere erkennen in de Portugese topatleet.

Enkele weken geleden sloeg Cristiano Ronaldo de voetbalwereld met verstomming met een haast onmenselijk kopbaldoelpunt tegen Sampdoria. Geniet er hier nog eens van.