'Juventus heeft mondeling akkoord met Noors wonderkind dankzij goede band met Mino Raiola'

Na de Nederlander Matthijs de Ligt is Juventus opnieuw klaar om een toptalent binnen te halen. Volgens Tuttosport heeft la Vecchia Signora een mondeling akkoord met de Noor Erling Braut Haaland.

De Noorse aanvaller heeft Mino Raiola als zaakwaarnemer en dat is goed nieuws voor Juventus. In de afgelopen jaren deed de Italiaanse landskampioen al meer dan eens zaken met Raiola. In de afgelopen dagen zou de entourage van Haaland tot een akkoord gekomen zijn met Juventus.

Volgens Tuttosport volgen er nu nog wel onderhandelingen over de voorwaarden. Haaland wil een jaarsalaris van 8 miljoen euro en dat is uiteraard een fors bedrag. De jonge Noor droomt ervan om samen te spelen met Cristiano Ronaldo en Paulo Dybala. Bij Juventus zien ze hem uiteraard als een koopje want zijn afkoopclausule bij Red Bull Salzburg bedraagt zo'n 30 miljoen euro.