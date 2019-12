Manchester United sluit jaar af met zuinige zege tegen ex-club Defour

Anthony Martial bracht United op slag van rust op voorsprong tegen de ex-club van Steven Defour. Die 0-1 leek ook de eindstand te worden, maar diep in de blessuretijd zorgde Marcus Rashford nog voor de 0-2.

United wipt zo naar plek vijf en telt amper één punt minder dan nummer vier Chelsea. De rode helft van Manchester mag in 2020 dus nog dromen van een ticket voor de Champions League.

We end the year, and the decade, with a hard-earned three points ✊#MUFC #BURMUN