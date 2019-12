Mario Götze op weg naar de uitgang bij Dortmund? 'Ambitieus Hertha Berlijn wil WK-held aantrekken'

Heel wat toppers zijn volgende zomer einde contract bij hun clubs. Borussia Dortmund-middenvelder Mario Götze is er daar één van. Heel wat clubs hopen dan ook om hem over te nemen.

Volgens verschillende Duitse media toont Hertha Berlijn interesse in Mario Götze. De ambitieuze Duitse club haalde eerder al Jurgen Klinsmann binnen als coach en hoopt nu ook om de kern stevig te versterken.

Götze heeft dit seizoen geen vaste basisplaats bij Dortmund en de kans zit er wel in dat de geel-zwarten er in de wintermercato nog iets aan willen verdienen. In de zomer van 2016 keerde hij terug naar Borussia Dortmund na een periode van drie jaar bij Bayern. Dortmund betaalde toen iets meer dan 20 miljoen euro, dat bedrag zullen ze niet meer recuperen. In 2014 was hij nog de held van de Duitse natie door in de verlengingen het beslissende doelpunt te maken tijdens de WK-finale tegen Argentinië.