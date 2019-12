Dit is ons Team van de Week!

Zoals elke speeldag gingen we ook dit weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje.

Doel

In doel posteren we met het kerstvoetbal ene Thomas Kaminski. Hij wist met een aantal prima reddingen uit te pakken om zo voor een belangrijke Gentse clean sheet te zorgen op bezoek bij Standard. Sven Kums deed vervolgens aan de overkant het nodige voor de drie punten.

Verdediging

Achterin kunnen we deze speeldag niet naast Vincent Kompany. Hij zette een totaalprestatie neer op bezoek bij Antwerp en hielp paars-wit zo aan een puntje op de Bosuil. Naast hem posteren we de scorende Gary Kagelmacher, terwijl we op de flanken niet naast D'Haene en Maehle heen kunnen.

Middenveld

Op het middenveld zetten we ook vier belangrijke namen van het kerstvoetbal. Sven Kums scoorde een heel mooi en belangrijk doelpunt, maar we kiezen toch vooral voor Owusu in het Gentse middenveld. Hij was de échte spil.

Joachim Van Damme was een belangrijke recuperator voor Malinwa én scoorde ook in Moeskroen, terwijl Ruud Vormer zijn goede vorm bekroonde met een doelpunt en ene Fall opnieuw een woelwater was namens Charleroi.

Aanval

Voorin kiezen we voor nog een held van Charleroi: Shamar Nicholson scoorde twee keer tegen een zwak KVO en bewees zo opnieuw zijn waarde voor de Zebra's. De invalbeurt van David Okereke mocht er met twee doelpunten dan weer ook meer dan zijn ...

Dat levert dan onderstaand elftal op: