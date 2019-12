Vrouw van Manchester United-speler openhartig: "Onder Mourinho was het erg zwaar voor hem"

Anthony Martial is de laatste weken sterk bezig voor Manchester United. Toch is het niet altijd zo geweest. In zijn eerste seizoen was hij zeer sterk, maar onder Mourinho ging het steil bergaf voor de Fransman.

De Portugees had namelijk geen vertrouwen in de Franse aanvaller. De vrouw van Martial geeft nu meer uitleg over deze periode in L'Équipe. "Anthony heeft het zwaar gehad. Mourinho had geen vertrouwen in hem en daardoor was hij echt stil."

Ook voor Melanie Da Cruz zelf was het geen makkelijke periode. "Je voelt het als jouw man het zwaar heeft en daardoor had ik het zelf ook moeilijk. Ik wilde niet meer in de buurt van de coach zijn. Mijn man had ook liever niet dat ik er iets van zei tegen de coach of op social media", aldus Da Cruz.

Statistieken

Onder Solskjaer loopt het beter voor Martial. Dit seizoen speelt hij vooral in de spits en hij scoort de laatste tijd wel vlot. Hij zit nu aan 10 doelpunten en 3 assists in 19 wedstrijden. De Fransman hoopt dat hij dankzij zijn goede vorm mee mag naar het EK.