Eden Hazard is de Devil of the Year 2019

Het was een zeer sterk jaar voor de Rode Duivels. Ze mogen naar het EK en ze wisten de kwalificatieronde af te werken met 30 op 30. Er waren dus heel wat uitblinkers, maar toch hebben de fans er één speler uit kunnen kiezen.



Er is gekozen voor Eden Hazard. De flankaanvaller van Real Madrid speelde acht kwalificatiewedstrijden voor de Rode Duivels en daarin was hij goed voor vijf doelpunten en zeven assists.

Bij de vrouwen ging de prijs naar Tine De Caigny. Ze was één van de sterkhouders op het middenveld. In de 6-0-zege tegen Litouwen scoorde ze zelfs vijf keer.

✅ 8 games ✅ 5 goals ✅ 7 assists @hazardeden10 is your Devil of the Year! 😈🇧🇪 pic.twitter.com/7Sbdyof7Xv

✅ Oh yeah, 5 goals in one game@TineDeCaigny is your Flame of the Year! 🔥🇧🇪 pic.twitter.com/toL3WAXMHY